На сайте "Укрзализныци" открылась продажа билетов на первые 5 поездов, которые будут курсировать уже с 1 июня.

Об этом во вторник, 26 мая, написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале написал

Так, через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов "Интерсити+":

№721/722 Киев-Харьков

№726/725 Киев-Харьков,

№763/764 Киев-Одесса,

№711/712 Киев-Константиновка и

№740/739 Киев-Кривой Рог

Криклий отметил, что поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.

При этом в Мининфраструктуры утверждают, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, а при проверке билетов будут измерять температуру тела. До и после каждого рейса будет проводиться санитарная обработка вагонов, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Кроме того сообщается, что в настоящее время мобильное приложение "Укрзализныци" не будет работать и поэтому следует пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.

Укрзализныця открыла продажу билетов на 1 июня. Инфографика: Мининфраструктуры Украины

крзализныця открыла продажу билетов на 1 июня. Скриншот: Криклий в Телеграм

Напомним, что ранее Криклий подтверждал, что "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

Ранее мы сообащали, что в "Укрзализныце" разработали план поэтапного восстановления пригородного сообщения. На первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором - планируется назначить еще 571 поезд, чтобы полностью восстановить железнодорожное движение.