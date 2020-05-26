В Харьковской областной инфекционной клинической больнице тестирование пациентов на коронавирус провели с опозданием. В результате 68 здоровых людей находились под угрозой заражения несколько дней.

Об этом на брифинге 26 мая рассказал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. Видео брифинга он опубликовал в своем Facebook.

По словам губернатора, вчера ему сообщили, что с опозданием протестированы 70 человек, которых содержат в инфекционной больнице не один день. Хотя образцы должны отбираться сразу. Из протестированных у 68 человек вирус не выявлен (однако есть другие заболевания).

По мнению Кучера, ситуация показала организационные недочеты, допущенные руководством больницы.

"Для меня очень болезненным был вопрос, что мы удерживали людей, почти 70 человек, которые не инфицированы, в этой больнице", - сказал чиновник.

Также он признал, что в минувшее воскресенье в области было проведено значительно меньше тест-исследований, чем позволяют мощности Лабораторного центра и инфекционных больниц: около 130 анализов при возможности делать 400-450 ПЦР-исследований в сутки.

Кучер также рассказал, что медики из других больниц отказываются "усилить" областную инфекционку. По его мнению, это связано с широким освещением в СМИ проблем больницы, где персонал перегружен и не хватает лекарств.

"Это наша с вами общая ответственность, с вами, уважаемые коллеги. Мы сейчас создали информационный бум: бригады не хотят в инфекционную, отказываются коллеги-врачи", - упрекнул журналистов Кучер.

"Свое желание присоединиться к процессу в инфекционной больнице выразили или 82, или 89 человек. На сегодняшний день все отказываются по тем или иным причинам. Никто не хочет идти. Я попросил официально направить письма по всем медицинским учреждениям, с которыми велись переговоры. И пусть у меня уже будет официальный ответ, что люди не хотят принять участие и усилить коллег. Для того чтобы у меня не спрашивали, занимался ли я организацией этого процесса ", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что коронавирусом заразился главврач областной инфекционной больницы Павел Нартов.

Затем стало известно об инфицировании еще 20 сотрудников этого учреждения.