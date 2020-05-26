Киевская прокуратура открыла уголовное дело по факту пожара в одном из корпусов Александровской больницы, где лечатся коронавирусные больные.

Об этом во вторник, 26 мая, информирует пресс-служба ведомства.

"По факту пожара, возникшего в помещении одного из корпусов Александровской клинической больницы. Киева, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества)", - говорится в сообщении.

В настоящее время под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 и сотрудников Печерского управления полиции проводятся следственные (розыскные) действия, цель которых - установить лица, причастные к преступлению. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что вечером 25 мая на 5 этаже одного из медицинских корпусов Александровской клинической больницы возникло возгорание.

А в апреле неизвестные сообщили в полицию о минировании этого медучереждения. Взрывчатки на территории больницы не оказалось.