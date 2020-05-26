В США, где власти хвастались лучшим в мире тестированием на Covid-19, от коронавируса умерли уже более 100 тысяч зараженных. Всего от этой инфекции на территории Штатов пострадали более 1,7 млн человек.

Об этом во вторник, 26 мая, гласят данные независимого сайта статистики Worldometer.

Так, по последним данным, в США с начала эпидемии коронавируса зафиксировано 100 046 летальных случаев. Всего в этой стране диагноз Covid-19 подтвердился у 1 713 463 американцев. Выздоровели 468 778 пациентов.

Пятерка штатов-лидеров антирейтинга по количеству случаев коронавируса выглядит следующим образом:

Нью-Йорк - 372 494 человека заразились (умерли 29 310)

Нью-Джерси - 157 106 (11 192)

Иллинойс - 112 017 (4 884)

Калифорния - 96 925 (3 809)

Массачусетс - 93 271 (6 416)

Коронавирус в США. Скриншот: Worldometer

Коронавирус в США. Скриншот: Worldometer

Напомним, что Соединенные Штаты Америки переносят саммит Большой семерки на конец июня потому что Трамп хочет провести встречу в очном формате.

Ранее мы писали, что США хочет создать американский аналог ВОЗ, который войдет в состав Госдепа.