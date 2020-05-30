Карантин в Украине продлен до 22 июня - до этой даты должны запустить очередные этапы снятия ограничений. Среди них - запуск поездов, авиаперелетов, межобластных автобусов, открытие спортзалов, бассейнов, пляжей и кафе в привычном режиме.

Есть и не-карантинные изменения в стране. С 1 июня введут систему видеофиксации нарушений на дороге, а Нацбанк презентует монету в 10 гривен. И многое другое.

Собрали информацию, что изменится в июне в Украине.

Снятие карантина

До конца июня запланирован выход на следующие этапы выхода из карантина, если будут позволят показатели заболеваемости, тестирования и заполненности больниц.

Кафе и рестораны. Полноценную работу украинских кафе и ресторанов могут возобновить 10 июня. Об этом сообщал министр здравоохранения Максим Степанов. Сейчас работа заведений общественного питания возможна только на открытых террасах и "на вынос". А с 10 июня они смогут принимать посетителей и в помещении.

Спортзалы, бассейны, пляжи. С 1 июня обещают открыть фитнес-центры и спортзалы, бассейны, пляжи, зоны отдыха у воды.

Детсады. Несмотря на то, что добро на открытие дошкольных заведений дали с 25 мая, все это время они готовились к приему детей по новым правилам и заработают с 1 июня. Дети будут находиться в детсадах без масок, нельзя будет использовать мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом, многоразовые полотенца. Детям будут изменять температуру на входе.

Также с 1 июня киевские детсады и школы начнут принимать документы на зачисление детей. Подать документы на зачисление детей в детские сады Киева можно будет онлайн. А для поступления в первые классы родители будущих школьников должны будут подать оригиналы документов до сентября.

Поезда. С 1 июня будут курсировать первые поезда после карантинных ограничений:

№721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог, №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53 /54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев-Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь, №779/780 Сумы-Киев/Винница, №79/80 Днепр-Киев, №12/11 Киев Новоалексеевка, № 102/101 Киев Херсон, №766/765 Киев-Херсон, №76/75 Киев-Кривой Рог, №136/135 Киев-Покровск, №734/733 Киев-Покровск, №116/115 Киев-Бердянск, № 37/38 Киев-Запорожье, №732/731 Киев-Запорожье, № 738/737 Киев-Запорожье.

Железнодорожные кассы заработали с 27 мая. Также билеты можно купить через сайт Укрзализныци.

Ранее мы писали о ценах на билеты в поездах после запуска.

При этом власти Черновицкой и Закарпатской областей пока не разрешили восстановить железнодорожное движение. А в Тернопольской и Хмельницкой областях запустят только пригородное сообщение.

Транспорт. С 1 июня начнут запускать пригородные электрички, в Киеве возобновит движение городская электричка. Также запустят межобластное автобусное сообщение при условии заполненности не более, чем на 50% и если маршрутки не будут ходить в регионы, где из-за адаптивного карантина ограничения не снимут.

Авиарейсы. С 15 июня могут возобновить авиарейсы и откроют аэропорты.

Пункты пропуска на Донбассе. КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе предварительно останутся закрытыми до 22 июня включительно. Об этом заявил директор департамента гражданской защиты, мобилизации и оборонной работы Донецкой областной госадминистрации Игорь Бойко.

"Командующий Объединенными силами выдал приказ, что запрет на пересечение будет действовать до 23 часов 59 минут 22 июня, если в течение этого времени не будет других указаний", - заявил Бойко.

Чернобыль откроют для туристов. С 1 июня зону ЧАЭС вновь откроют для туристов. При посадке в автобус в зону отчуждения и на КПП "Дитятки" будут проводить температурный скрининг туристов. К посещению не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2, а также те, кто имеют симптомы респираторных заболеваний.

Если во время проведения температурного скрининга на КПП "Дитятки" будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний - вся группа не будет допущена в зону отчуждения.

Система видео-штрафов на дорогах

С 1 июня запускают систему автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах. Изначально это собирались сделать с 1 мая. Но из-за карантина решили отложить нововведение.

Камеры будут установлены в неблагополучных с точки зрения ДТП местах, где по статистике погибло и травмировалось больше всего людей. В первую очередь в Киеве, потом они должны появиться и в других городах.

Пока камеры будут фиксировать только превышение скорости (штраф 255 грн за превышение на 20 км/час, 510 грн - на 50 км/час).

После того, как камера зафиксирует превышение скорости, полицейский проверит номера и выпишет протокол, который направят нарушителю Укрпочтой и в электронный кабинет водителя в приложении "Дiя". Водитель может ознакомиться с фото нарушения, узнать место и время нарушения ПДД, пересмотреть видео.

Если нарушитель согласен с нарушением, лучше заплатить оперативно, поскольку при оплате в 10-дневный срок с даты постановления, действует cкидка 50%. Если за рулем был не владелец авто, избежать наказания можно, если в течение 20 дней человек, который управлял транспортным средством, лично обратится в полицию, даст разрешение на привлечение к административной ответственности и предоставит квитанцию об оплате штрафа. Также протокол можно оспорить в суде.

ВНО 2020

Министерство образования определилось со сроками проведения основной сессии ВНО. Сессия начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

График тестирования такой:

математика - 25 июня;

украинский язык и литература - 30 июня;

физика - 2 июля;

испанский, немецкий и французский языки - 6 июля;

английский язык - 7 июля;

история Украины - 9 июля;

биология - 13 июля;

география - 15 июля;

химия - 17 июля.

До 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуски, где будет указано время и место проведения тестирования. Результаты ВНО разместят на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

При этом до 9 июня будет продолжаться регистрация на дополнительную сессию ВНО-2020, которая пройдет с 24 июля по 10 августа.

Отмена бесплатного хранения на Новой почте

На время карантина "Новая почта" отменяет бесплатное хранение посылок. Это правило действовало на время карантина.

Призыв офицеров запаса

С 1 июня начнется призыв офицеров запаса. Призыву будут подлежать 500 офицеров запаса до 43 лет по 16 военно-учетным специальностям. Речь идет о военных запаса с высшим образованием, которые закончили кафедру военной подготовки и не проходили военную службу.

Монета в 10 гривен

С 3 июня Нацбанк запускает новую монету 10 гривен. Постепенно ни должны заменить банкноты. После этого в Украине будут функционировать монеты шести номиналов: 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 гривен. 25 копеек пока остаются, но постепенно их выводят из оборота: те, которые будут попадать в банки, возвращаться в оборот не будут.

Новая монета. Фото: НБУ

В НБУ сообщают, что это обезопасит денежные единицы от подделок и поможет сэкономить, поскольку бумажные купюры изнашиваются за два года, а монеты в среднем за 20 лет.

Выходные в июне

В июне украинцы отмечают Троицу, которая выпадает на 7 июня - воскресенье. В связи с этим понедельник 8 июня также будет выходным. То есть нас ждут долгие выходные с 6 по 8 июня включительно.

Кстати, с 1 июня откроют для посещений кладбища, которые ранее были закрыты. Так что на Троицкую субботу, 6 июня, можно будет навестить усопших.