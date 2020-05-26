После визита сотрудников Госбюро расследований в Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара", где выставлены картины из коллекции Петра Порошенко, туда пустили журналистов. Представители СМИ осмотрели экспозицию полотен, принадлежащих бывшему президенту.

Корреспондент "Страны" снял часть выставленных шедевров. Публикуем фото из музея.

Иван Айвазовский. "Рыбацкая лодка с торговым бригом на якоре", полотно, масло, 1891 год, 214x214 см.

Петр Соколов. "Тройка", полотно, масло, 51,1x74,6 см.

Юлий Клевер. "Берег реки зимой", полотно, масло, 55,2x67,6 см.

Юлий Клевер. "Дыня, апельсины груши, виноград и гранаты", полотно, масло, 55,2x67,6 см.

Илья Глазунов. "Русская красавица. Мать", полотно, масло, 1973 год, 80x59,6 см (слева); "Русская красавица", полотно, масло, 80x59,6 см.

Исаак Левитан. "Болото вечером", полотно, масло, 1882 год, 71,4x137,5 см.



Константин Горбатов. "Капри", полотно, масло, 90,5x109,75 см.



Иван Миодушевский. Копия картины Мурильо "Рождество Богородицы", полотно (дублированное), масло, 186x345 см.

Александр Бенуа. "Лес ранней зимой", бумага, акварель, 28,5x43,5 см.

Александр Бенуа. "Закат", бумага, акварель, 1932 год, 30x22 см.

Александр Бенуа. "Закат на озере", бумага, акварель, 1932 год, 26,5x40,5 см.

Лев Лагорио. "Кавказский пейзаж", полотно, масло, 1903 год, 54x71,5 см.

Вильгельм Вельтен. "Охота", доска, масло, 24x32 см.

Гавриил Кондратенко. "Лесной пейзаж", полотно, масло, 1894 год, 74x127 см.

Степан Колесников. "Архипелаг", полотно, масло, 1943 год, 72x97 см.

Иван Владимиров. "Кормление лошади", картон, масло, 1900 год, 50x69 см.

Ранее "Страна" перечисляла, какие еще картины входят в коллекцию Порошенко, и рассказывала, что известно о связанном с ними уголовном деле.

Мы также подробно описывали, что сегодня происходило в музее Гончара.