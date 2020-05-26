Полотна российского художника-монархиста Ильи Глазунова
Полотна российского художника-монархиста Ильи Глазунова "Русская красавица. Мать" и "Русская красавица". Фото: Страна

После визита сотрудников Госбюро расследований в Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара", где выставлены картины из коллекции Петра Порошенко, туда пустили журналистов. Представители СМИ осмотрели экспозицию полотен, принадлежащих бывшему президенту.

Корреспондент "Страны" снял часть выставленных шедевров. Публикуем фото из музея.

Иван Айвазовский. "Рыбацкая лодка с торговым бригом на якоре", полотно, масло, 1891 год, 214x214 см.

 Картина Айвазовского Рыбацкая лодка с торговым бригом на якоре

Петр Соколов. "Тройка", полотно, масло, 51,1x74,6 см.

Картина Соколова Тройка

Юлий Клевер. "Берег реки зимой", полотно, масло, 55,2x67,6 см.

Картина Клевера Берег реки зимой

Юлий Клевер. "Дыня, апельсины груши, виноград и гранаты", полотно, масло, 55,2x67,6 см.

Картина Клевера Дыня, апельсины груши, виноград и гранаты

Илья Глазунов. "Русская красавица. Мать", полотно, масло, 1973 год, 80x59,6 см (слева); "Русская красавица", полотно, масло, 80x59,6 см.

Картины Илья Глазунова

Исаак Левитан. "Болото вечером", полотно, масло, 1882 год, 71,4x137,5 см.

Картина Левитана Болото вечером

 
Константин Горбатов. "Капри", полотно, масло, 90,5x109,75 см.

Картина Горбатова Капри

 
Иван Миодушевский. Копия картины Мурильо "Рождество Богородицы", полотно (дублированное), масло, 186x345 см.

Картина Миодушевского Рождество Богородицы

Александр Бенуа. "Лес ранней зимой", бумага, акварель, 28,5x43,5 см.

Картина Бенуа Лес ранней зимой

Александр Бенуа. "Закат", бумага, акварель, 1932 год, 30x22 см.

Картина Бенуа Закат

Александр Бенуа. "Закат на озере", бумага, акварель, 1932 год, 26,5x40,5 см.

Картина Бенуа Закат на озере

Лев Лагорио. "Кавказский пейзаж", полотно, масло, 1903 год, 54x71,5 см.

Картина Лагорио Кавказский пейзаж

Вильгельм Вельтен. "Охота", доска, масло, 24x32 см.

Картина Вельтена Охота

Гавриил Кондратенко. "Лесной пейзаж", полотно, масло, 1894 год, 74x127 см.

Картина Кондратенко Лесной пейзаж

Степан Колесников. "Архипелаг", полотно, масло, 1943 год, 72x97 см.

Картина Колесникова Архипелаг

Иван Владимиров. "Кормление лошади", картон, масло, 1900 год, 50x69 см.

Картина Владимирова Кормление лошади

Ранее "Страна" перечисляла, какие еще картины входят в коллекцию Порошенко, и рассказывала, что известно о связанном с ними уголовном деле.

Мы также подробно описывали, что сегодня происходило в музее Гончара.

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