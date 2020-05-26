В центре Киева произошло вооруженное нападение на мужчину. В потерпевшего выстрелили неизвестные, после чего они скрылись на автомобиле.

Об этом во вторник, 26 мая, рассказали в Национальной полиции, передает "Интерфакс-Украина".

"В Печерском районе Киева во вторник вечером неизвестные стреляли в мужчину и скрылись на автомобиле, который потом подожгли. Потерпевший с ранениями госпитализирован", - заявили правоохранители.

На данный момент на месте происшествия работает полиция.

Отдел коммуникации полиции Киева уточняет, что в 18.20 поступило сообщение по 102 о том, что по ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину.

"37-летний потерпевший с огнестрельными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Информация по данному факту зарегистрирована в Печерском райуправлении полиции, после первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация.

Напомним, что недавно полиция Киева снова просила помочь установить личность мужчины, голова которого была найдена в феврале в Оболонском районе столицы.

Ранее мы писали, что прокуратура занялась подростками, которые избили 20-летнего парня до потери сознания в киевском метро. Теперь им грозит 4 года тюрьмы.