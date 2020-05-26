Уголовное дело против экс-главы Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Натальи Корчак по делу о недекларировании автомобиля на сумму более 544 тыс. гривен закрыто в связи с истечением срока давности.

Такое решение было вынесено Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) во вторник, 26 мая, передает портал "Судебная власть Украины".

"22 мая 2020 года обвиняемая подала в суд ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности и прекращении дела в связи с истечением сроков давности, прокурор не возражал против указанного ходатайства… Ввиду того, что сроки для привлечения к уголовной ответственности закончились в апреле 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемой, освободила ее от уголовной ответственности и закрыла уголовное производство", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе не стали уточнять фамилию обвиняемой, однако из обстоятельств дела следует, что речь идет именно о Наталье Корчак, которая возглавляла НАПК с 2015 по 2018 год.

Также в ВАКС напомнили, что досудебное производство по ее делу было начато правоохранителями в октябре 2017 года, а обвинительный акт в суд был направлен в ноябре 2019 года.

Ранее мы писали, что подозрение Корчак НАБУ предъявило 28 октября.