В Минздраве развеяли миф о том, что прививки против пневмококковой инфекции помогают в борьбе с коронавирусом.

"Прививки против пневмококковой инфекции эффективны лишь для профилактики заболеваний, вызванных пневмококком. Против коронавируса эта вакцина бессильна. Прививкуа от пневмококка рекомендуют делать определенным категориям людей, чтобы в случае пневмонии было легче определить ее возбудителя", - говорится в сообщении на странице Минздрава в соцсети.

Также в инфографике к посту уточняется, что есть рекомендации делать такую вакцинацию пожилым людям для профилактики пневмококковой инфекции.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав опубликовал правила пользования метро в условиях карантина.

Также мы сообщали, что в Минздраве предупредили украинцев, что загар на солнце не спасает от заражения коронавирусом.