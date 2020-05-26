Прокуратура занялась подростками, которые избили 20-летнего парня до потери сознания в киевском метро. Теперь им грозит 4 года тюрьмы.

Об этом во вторник, 26 мая, информирует пресс-служба прокуратуры города Киева.

Так, в одном из вагонов во время движения между станциями "Оболонь" и "Почайная" четверо молодых парней (двое из которых - несовершеннолетние) громко ругались матом, чем нарушали общественный порядок. На что 20-летний мужчина, который находился в том же вагоне, сделал им замечание. А в ответ был избит.

Как сообщила прокуратура, парни били мужчину руками и ногами по различным частям тела даже после того, как потерпевший потерял сознание.

В ходе расследования удалось установить лиц, причастных к избиению. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц) и решается вопрос об избрании меры пресечения. Согласно статьи, виновным грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве избили кастетом зама главврача Нацинститута рака прямо на входе в медучреждение.