Журналистов пустили в киевский Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара", где выставлены картины из коллекции бывшего президента Петра Порошенко.

Небольшую видеоэкскурсию по выставке опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

Из видео понятно, что все выставленные картины, которые, по информации СМИ, сегодня могло изъять Государственное бюро расследований, остались в музее. Представители ГБР взяли только таможенные декларации на полотна и документы, подтверждающие, что картинами владеет Порошенко.

Напомним, сегодня лидер "Европейской солидарности" должен был прийти на допрос в ГБР по делу о 43 картинах. "Страна" в большом материале разбиралась, что известно об этом деле.

Мы также рассказывали, что происходило в музее после того, как Порошенко не явился на беседу к следователям ГБР.