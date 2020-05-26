В больнице Гонконга скончался 98-летний китайский миллиардер Стэнли Хо, которого называют "королем казино" Макао (азиатским Лас-Вегасом).

На протяжении десятилетий Хо считался одним из самых богатых людей Азии. Его личное состояние в 2018 году оценивалось в 50 миллиардов гонконгских долларов (6,4 миллиардов долларов США). Об этом пишет South China Morning Post.

Известно, что Стэнли Хо - основатель SJM Holdings, крупной компании, работающей в сфере игорного бизнеса. Она владеет около 20 казино Макао, а также занимается гостиничным бизнесом. Кроме того, миллиардер основал компанию Shun Tak Holdings, работающую в сфере морских перевозок и недвижимости.

Стэнли Хо родился и учился в Гонконге. За свои 98 лет он женился четыре раза, у него - 17 детей, многие из них управляют его бизнесом. Также СМИ сообщают, что миллиардера пережили три его жены и 14 детей.

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