Сотрудники ГБР покинули музей Гончара без картин Порошенко
Сотрудники Государственного бюро расследований уехали из киевского музея Ивана Гончара, куда, предположительно, прибыли для изъятия картин из коллекции Петра Порошенко, проходящих по уголовному делу.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".
По словам участников группы поддержки бывшего президента, сотрудники ГБР изъяли лишь таможенные декларации к полотнам.
Представители Госбюро ретировались с территории музея под крики порохоботов "Оккупанты!". При этом у микроавтобуса со спецназом ГБР возникли трудности: выезд ему перекрыли другие машины. Однако в течение считанных минут путь был разблокирован, и автобус покинул территорию музея под крики "Ганьба!".
Ранее "Страна" подробно рассказывала о деле с полотнами в материале "Русская красавица" Порошенко. Что известно о "деле 43 картин", по которому экс-президента вызывают на допрос".
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