Сотрудники Государственного бюро расследований уехали из киевского музея Ивана Гончара, куда, предположительно, прибыли для изъятия картин из коллекции Петра Порошенко, проходящих по уголовному делу.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

По словам участников группы поддержки бывшего президента, сотрудники ГБР изъяли лишь таможенные декларации к полотнам.

Представители Госбюро ретировались с территории музея под крики порохоботов "Оккупанты!". При этом у микроавтобуса со спецназом ГБР возникли трудности: выезд ему перекрыли другие машины. Однако в течение считанных минут путь был разблокирован, и автобус покинул территорию музея под крики "Ганьба!".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о деле с полотнами в материале "Русская красавица" Порошенко. Что известно о "деле 43 картин", по которому экс-президента вызывают на допрос".

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