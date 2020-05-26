Киевские патрульные позаботились об алабае, который гулял по ночному Подолу без хозяина. Владельца собаки разыскать стражам порядка не удалось, потому ее на ночь приютили волонтеры.

Об этом во вторник, 26 мая, написал командир батальона патрульной полиции Украины Евгений Зборовский на своей странице в Facebook.

"Получаем около 23 часов вызов, что на Подоле на улице Светлицкого без хозяина гуляет алабай. Прибывают патрульные, подтверждается, молодая девочка мирно гуляет по улице, к счастью абсолютно спокойная и не агрессивная. Видно, что пес домашний, спокойный и ухоженный, знает команды", - пишет патрульный.

Так, по версиям правоохранителей, собака могла сбежать из дома, либо ее на улице оставил нетрезвый хозяин.

"Патрульные отвели животное подальше от людей и других собак, которые все же вызвали некоторую агрессию, нашли поводок, купили корм. Приют, куда, возможно, можно было бы ночью в воскресенье отдать пса на передержку закрыт. Что делать в такой ситуации неизвестно... Спасибо волонтерам, которые даже поздней ночью помогли советом и смогли на ночь взять к себе песика", - говорится в сообщении.

Поиски хозяина алабая продолжаются.

В Киеве потерялся алабай. Фото: Патрульная полиция города Киева

Напомним, что недавно на интернет-платформе ГП "СЕТАМ", которая подчиняется Минюсту, начали устраивать аукционы по продаже собак.

Ранее мы писали, что в Одесской области на третьеклассника набросились два алабая. Собачьи челюсти чудом не зацепили внутренних органов мальчика.