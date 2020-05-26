Спровоцированное пандемией коронавируса отсутствие спроса на швейцарские часы обвалило их экспорт в апреле 2020 года на рекордный 81% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Остановились не только продажи швейцарских часов, но и их производство. Объем экспорта сократился до 328,8 млн швейцарских франков ($340 млн), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Об этом пишет "Интерфакс- Украина".

Поставки за рубеж наручных часов, на долю которых приходится основная часть экспорта, упали на 82%, до 299,3 млн франков.

Экспорт швейцарских часов в Гонконг в апреле рухнул на 83%, в США - на 86%, в Южную Корею - на 68%, в Японию - на 86%, в Германию - на 82%.

"Китайский рынок выбился из основного тренда в апреле. Поставки в КНР уменьшились лишь на 16,1% после скачка на 10,5% в марте, что говорит о восстановлении этого рынка. На долю Китая пришлась треть экспорта часов в апреле", - говорится в пресс-релизе Федерации швейцарской часовой промышленности.

Резкий спад на остальных рынках указывает на исключительность ситуации, а не на тенденции в спросе, отмечается в сообщении.

Эксперты Citi, однако, считают, что ситуация вряд ли существенно улучшится во второй половине текущего года.

"Швейцарская часовая отрасль по-прежнему сталкивается со структурными проблемами, которые необходимо решить, включая риск перепроизводства, медленные темпы внедрения инноваций и обновления линейки продукции", - цитирует Dow Jones аналитиков Citi.

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