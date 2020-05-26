На фоне ситуации с "пленками Деркача" бывшие послы США в Украине выступили с совместным заявлением касательно отношений двух стран.

В документе сказано, что вмешательство во внутреннюю политику Соединенных Штатов по мере приближения президентских выборов осенью 2020 года ослабит отношения между странами.

Текст обращения размещен на сайте Atlantic Council.

Послы отметили, что в течение многих лет работали над созданием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, созданного в 1996 году. По их мнению, попытки внедрения Украины во внутреннюю политику США являются ничем иным, как действиями, направленными на разрыв прочной связи между странами.

"Мы решительно осуждаем это и призываем должностных лиц обеих стран избегать шагов, которые только подорвут двусторонние отношения и оттолкнут наши страны друг от друга", - говорится в сообщении.

Также послы напомнили, что за последние три десятилетия Соединенные Штаты и Украина установили прочные отношения, которые "служат интересам обеих стран и разделяют такие ценности, как демократия, свобода и свобода человека".

Обращение подписали отставные 1-й посол США в Украине Роман Попадюк, 3-й посол США в Украине Стивен Пайфер, 4-й посол США в Украине Карлос Паскуаль, 5-й посол США в Украине Джон Хербст, 6-й посол США в Украине Уильям Тейлор, 7-й посол США в Украине Джон Теффт и 9-й посол США в Украине Мари Йованович.

Как ранее писала "Страна", ГБР открыло уголовное дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом.

Также мы сообщали, что близкие к демократам американские СМИ предупредили украинские власти, что их активная позиция по расследованию против Порошенко по его разговорам с Байденом может иметь тяжелые последствия для стратегических отношений США и Украины.