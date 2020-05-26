В Киеве взяли под арест 28-летнего мужчину, который подозревается в совершении систематического сексуального насилия над 13-летим мальчиком и создании порнографической продукции с его участием с целью получения денежных средств.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Предварительное расследование показало, что 28-летний подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в интернете. Потерпевший является крестником подозреваемого.

Также во время обысков по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято компьютерную технику, мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка.

Действия злоумышленника квалифицированы по части 3 статьи 153 ("Сексуальное насилие"), части 4 статьи 301 ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 12 лет лишения свободы.

По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 4 мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Следственные и процессуальные действия продолжаются. Устанавливается другие лица, причастные к совершению этих преступлений.

Напомним, прокуратура оспорит мягкий приговор педофилу, который развращал девочек в школьных туалетах.

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