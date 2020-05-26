Уволенный глава украинской таможни Максим Нефедов, который недавно убежал от наших журналистов, намерен оспорить свою отставку через суд. Первое заседание состоится 1 июля.

Об этом во вторник, 26 мая, со ссылкой на информацию Окружного административного суда города Киева (ОАСК), передает портал "Судебная власть Украины".

"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефедова в Кабинет Министров Украины о возобновлении его в должности Председателя Государственной таможенной службы", - говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что Нефедов требует от суда признать незаконным и отменить распоряжение Кабинета министров Украины от 24 апреля об увольнении его с должности главы Государственной таможенной службы Украины. Кроме того, он просит восстановить его в указанной должности.

В то же время Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Ранее мы писали, что 24 апреля, Кабмин уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил уволнение Нефедова плохими показателями по поступлению в государственный бюджет от таможни.