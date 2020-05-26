Компания Apple зарегистрировала юридическое лицо в Украине. Дата регистрации ООО "Эппл Украина" - 15 апреля 2020 года.

Об этом свидетельствует соответствующая запись в государственном реестре юрлиц.

Согласно данным на сайте, руководителем назначен Роман Гуменюк, адрес регистрации - бизнес-центр IQ. Единственным учредителем и бенефициаром компании является ирландское юрлицо Apple.

По данным издания AIN, которое направило в официальную компанию Apple запрос с просьбой подтвердить информацию, украинская компания действительно открывается американской компанией Apple. Но официального подтверждения этому пока нет.

Как ранее сообщала "Страна", компания Apple отказалась предоставить ФБР и ЦРУ полный доступ к шифрованию своих устройств.

Также мы писали, что в Apple открыли доступ к данным о передвижении людей ради борьбы с Сovid-19, чтобы таким образом отслеживать перемещения людей и хоть как-то помочь в борьбе с коронавирусом.