Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в нынешнем году до 4,6%. В конце апреля ожидалось снижение на 3,9%. А в марте агентство и вовсе предсказывало рост глобального ВВП на 2,8%.

Прогноз опубликован на сайте Fitch в докладе "Глобальные экономические перспективы".

Аналитики агентства считают, что спад глобальной экономической активности близок к достижению дна.

Негативный пересмотр прогноза отражает ухудшение прогнозов для экономик еврозоны, Великобритании и развивающихся стран (за исключением Китая).

Ожидается, что ВВП еврозоны снизится в 2020 году на 8,2% (ранее утверждалось, что на 7%). Уточнение прогноза в негативную сторону связано со снижением активности во Франции, Италии и Испании на фоне более жестких карантинных ограничений по сравнению с другими странами. Эксперты агентства думают, что ВВП Испании в 2020 году снизится на 9,6% (по сравнению с 7,5% в апрельском докладе), в Италии - на 9,5% (в апреле - на 8%) и во Франции - на 9% (7%).

"Карантин в Великобритании, видимо, продлится дольше, чем предполагалось ранее. Учитывая резкое падение ВВП в марте, о котором сообщило Национальное статистическое управление, мы теперь предполагаем, что экономика сократится на 7,8% в этом году (по сравнению с прежним прогнозом 6,3%)", - сказано в отчете.

Fitch ожидает падения в развивающихся странах в этом году на 4,5% против прогнозировавшихся ранее 1,9%. Этот пересмотр отражает ухудшение ситуации в области здравоохранения во многих крупнейших странах указанной категории (Бразилии, Индии и России) за последний месяц.

Наиболее кардинально был пересмотрен прогноз для индийской экономики: до падения на 5% в текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2021 года, против прежде предполагавшегося роста на 0,8%.

Снижение ВВП России пересмотрено до 5% с ранее предполагавшихся 3,3%, Бразилии - до 6% с 4%.

Оценки изменения объемов экономик Китая, США, Японии, Австралии, Южной Кореи и ЮАР остались на прежнем уровне. Ожидается, что ВВП КНР увеличится на 0,7%, американская экономика упадет на 5,6%, японская - на 5%.

В агентстве заявили, что некоторые экономические индикаторы за май немного улучшились по сравнению с апрелем, а ежедневные данные показывают увеличение числа посещений потребителями магазинов и мест отдыха в еврозоне и США после ослабления ограничительных мер в конце апреля - начале мая.

Также последние данные указывают на то, что экономика США во втором квартале упадет на 10% в годовом выражении. Это соответствует прежнему прогнозу агентства.

"Тем не менее, возвращение к экономической нормальности, вероятно, будет медленным и неравномерным процессом", - говорится в отчете.

Fitch прогнозирует повышение глобального ВВП в 2021 году на 5,1%, в том числе рост в еврозоне и США составит около 4%. Однако маловероятно, что довирусный уровень экономики будет достигнут до середины 2022 года в США. А в Европе это произойдет еще позже, несмотря на масштабные меры поддержки со стороны властей.

Ранее "Страна" приводила прогноз Fitch, по которому к концу года курс гривни упадет на 25%.

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