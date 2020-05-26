В ГБР опровергли информацию о якобы штурме музея Ивана Гончара в Киеве, где были выставлены картины из коллекции бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом во вторник, 26 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, в настоящее время ГБР проводит следственные действия в рамках расследования уголовного производства, а именно осмотр картин.

Ранее "Страна" сообщала, что в музее Гончара следователи пытаются открыть комнату с картинами Порошенко.

Напомним, сегодня на 11:00 в ГБР был запланирован допрос экс-президента Петра Порошенко. Однако он на него не явился, устроив на то же время выставку своей коллекции картин, которые проходят по этому делу. После этого сотрудники ГБР отправились на выставку картин, чтобы передать повестку Порошенко, но нашли только его супругу.