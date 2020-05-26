На официальном сайте Львовской областной государственной администрации опубликовано поздравление с 77-летней годовщиной создания первой украинской дивизии "Галичина". При этом не сказано, что дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии.

Поздравление было опубликовано на интернет-странице ОГА 28 апреля.

В заметке по поводу годовщины создания нацистского формирования кратко изложена его история. Дескать, на момент создания дивизии в нее записались 84 000 украинских добровольцев, проживавших на территории Галичины.

"Молодежь стремилась учиться военному ремеслу, чтобы в дальнейшем стать костяком хорошо вышколенной и сильной армии восстановленного Украинского государства", - написала пресс-служба облгосадминистрации.

Как сообщала "Страна", 27 мая в Окружном административном суде Киева состоится заседание по делу о символике дивизии СС "Галичина", на которое вызывают нардепа Владимра Вятровича.

Мы также рассказывали, что в апреле в Калуше наградили ветерана дивизии СС "Галичина". Во время церемонии он расчувствовался и зиганул.