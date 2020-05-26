В рыбном порту пограничники нашли больше полутора миллионов пачек контрабандных сигарет. Фото
Украинские пограничники сорвали поставку в ЕС контрабандных сигарет общей стоимостью 69 миллионов гривен. Стражи порядка изъяли почти 2 миллиона пачек табачных изделий.
Об этом во вторник, 26 мая, информирует пресс-центр Госпогранслужбы.
"В рамках уголовного производства на территории Черноморского рыбного порта были проведены обыски. Изъято более 3455 ящиков сигарет, а это - 1 727 500 пачек. Стоимость товара составляет 69 млн гривен", - говорится в сообщении.
Пограничники накрыли контрабанду сигарет в ЕС. Фото: Фейсбук
Перед обысками оперативникам удалось выяснить, что по морю транзитом через Украину в Молдову планируется большая поставка сигарет.
Пограничники накрыли контрабанду сигарет в ЕС. Фото: Фейсбук
Стоит отметить, что их пытались переправить из Объединенных Арабских Эмиратов. Фирма-получатель планировала их контрабандное распространение в странах Евросоюза.
Пограничники накрыли контрабанду сигарет в ЕС. Фото: Фейсбук
Работа над разоблачением масштабных каналов контрабанды продолжается
Напомним, в Киеве стражи порядка задержали жителя Днепра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь ему может грозить до 8 лет заключения.
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