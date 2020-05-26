Украинские пограничники сорвали поставку в ЕС контрабандных сигарет общей стоимостью 69 миллионов гривен. Стражи порядка изъяли почти 2 миллиона пачек табачных изделий.

Об этом во вторник, 26 мая, информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

"В рамках уголовного производства на территории Черноморского рыбного порта были проведены обыски. Изъято более 3455 ящиков сигарет, а это - 1 727 500 пачек. Стоимость товара составляет 69 млн гривен", - говорится в сообщении.

Пограничники накрыли контрабанду сигарет в ЕС. Фото: Фейсбук

Перед обысками оперативникам удалось выяснить, что по морю транзитом через Украину в Молдову планируется большая поставка сигарет.

Пограничники накрыли контрабанду сигарет в ЕС. Фото: Фейсбук

Стоит отметить, что их пытались переправить из Объединенных Арабских Эмиратов. Фирма-получатель планировала их контрабандное распространение в странах Евросоюза.

Пограничники накрыли контрабанду сигарет в ЕС. Фото: Фейсбук

Работа над разоблачением масштабных каналов контрабанды продолжается

Напомним, в Киеве стражи порядка задержали жителя Днепра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь ему может грозить до 8 лет заключения.

Ранее мы писали, что с "короля контрабанды" Вадима Альперина сняли электронный браслет, потому что судья ВАКС Сергей Мойсак поверил на слово адвокату Андрею Федуру.