В среду, 27 мая, всю Украину накроют грозовые дожди. В большинстве областей они будут кратковременными, но на западе страны не исключены ливни. Ветер ожидается юго-западный, юго-восточный, 5-10м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных областях ночью прогнозируют до +10 градусов. Днем потеплеет до +17.

Западные регионы ожидают ночные +8-10 градусов, а днем прогреется до + 17. На Закарпатье до +19.

Восточные регионы ночью остынут до + 6-10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +22.

На юге Украины ночью до +10 градусов, а днем обещают до +22.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики дали прогноз погоды на июнь.

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