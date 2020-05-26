В "Укрзализныце" уволили директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева после того, как в сеть попало видео, на котором человек, похожий на него, избивает женщину.

Информация об увольнении топ-менеджера опубликована на сайте "УЗ".

"Правление АО "Укрзализныця" считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником АО "Укрзализныця", - говорится на сайте УЗ.

Стоит отметить, что еще сегодня утром Рязанцев участвовал в рабочих совещаниях. Так, директор по инфраструктуре Роман Веприцкий опубликовал в фейсбуке пост о встрече с участниками рынка контейнерных перевозок, приложив к нему фотографию, на которой Рязанцев сидит в президиуме.

Рязанцев (второй справа) на совещании. Фото: Facebook

Напомним, под Киевом копы избили и изнасиловали задержанную девушку. Местное отделение полиции расформировано.

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