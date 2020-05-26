Глава Минздрава Максим Степанов может пополнить ряды "министров на час" и уйти с должности, не проработав и трех месяцев. Над его головой уже сгущаются тучи.

С одной стороны, против Степанова ополчились "соросята", которые не могут простить ему попытку поставить медрефому Супрун на стоп.

"Голос" уже собирает подписи за отставку Степанова. Хотя официально причина другая — скандал с закупками защитных костюмов по, якобы, завышенной цене. По этому поводу, кстати, уже ведет расследование НАБУ.

С другой стороны, к Степанову есть претензии у окружения Зеленского. На первый взгляд, в вопросе остановки реформы президент согласен с министром, о чем он не раз заявлял. Тем не менее, как говорит наш источник, "появились другие претенденты на министерское кресло".

"Страна" разбиралась, почему из Минздрава хотят убрать Степанова, и кого могут назначить вместо него.

Почему лютуют "супрунята"

Слухи об отставке Степанова все активнее муссируются в медицинском сообществе. На первый взгляд, ничего странного здесь нет. О том, что этот министр "сломался" и срочно нужен новый, прямым текстом говорят "соросята".

Группа поддержки экс-главы Минздрава Ульяны Супрун (так называемые "супрунята") затеяли настоящую травлю Степанова. Сейчас они активно раскручивают скандал с закупками защитных костюмов по, якобы, завышенной цене.

Причем они заявляют, что дело не только в завышенных ценах. Якобы, деньги Степанов, которого уже окрестили "Костюмовым", попросту украл, а экипировки медики так и не увидят. И хотя сам Степанов на недавнем эфире "Свободы слова" заявил, что защитные костюмы уже начали развозить по больницам, страсти по этому поводу не улеглись. Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина нашла очередную "зраду". Она утверждает, что приказ о распределении костюмов по медучреждениям опубликовали на сайте Минздрава уже после эфира и задним числом. Дескать, Степанов "врал на всю страну и смеялся в глаза всем нам".

В самом Минздраве, к слову, плетется целая сеть интриг. В ведомстве осталось немало людей Супрун, которые открыто игнорируют команду Степанова.

Министра также обвинили в попытке поставить своего человека "на потоки" в НСЗУ. Как известно, ни одну из предложенных кандидатур на должность главы Нацслужбы Степанов не утвердил, после чего был объявлен новый конкурс. Но, как заявили оппоненты, условия таковы, что пройти может только "свой" кандидат. В частности, дали слишком времени на подачу документов.

Но, понятно, что на самом деле главная претензия "соросят" к Степанову - его попытки остановить медреформу Супрун. Напомним: он считает, что пока реформу нужно притормозить, разобраться как она будет влиять на систему здравоохранения, и, если потом и запускать, но постепенно и с корректировками. Что, понятно, не устраивает сторонников Супрун, которые, наоборот, утверждают, что реформу нужно завершить как можно скорее, а если в процессе какие -то больницы и закроются, а врачи будут сокрашены, то ничего страшного в этом нет.

Впрочем, на самом деле одни только нападки "соросят" или даже сбор "Голосом" подписей за отставку Степанова, особыми проблемами министру вряд ли грозят. Есть куда более серьезные "звоночки".

Куратор карантина или ставленник фармацевтов

По словам источника "Страны", об отставке Степанова заговорили и у Зеленского. Якобы, отставку лоббируют в окружении президента и парламенте.

И уже есть кандидаты на нового главу Минздрава. Их, как минимум, два — нынешний главный санитарный врач Виктор Ляшко и Виктор Сирман.

Виктор Ляшко в особом представлении не нуждается, он известен даже украинцам, далеким от медицинской тематики, так как "руководит карантином".

На карантинной тематике, по словам нашего источника, Ляшко стал вхож к Зеленскому.

"Они с президентом созваниваются, обсуждают вопросы по коронавирусу. И Ляшко на хорошем счету у Зеленского", — расказал наш источник. Также Ляшко сумел найти общий язык с главой МВД Арсеном Аваковым и премьер-министром Денисом Шмыгалем,- утверждает наш источник.

К слову, говорят, Ляшко метил в министерское кресло еще при Емце. И, якобы, даже приложил руку к его отставке, в частности, развивая тему, что "нельзя зарабатывать на коронавирусе". Емец же, по слухам, попав в Минздрав, сразу взялся искать денежные направления, к примеру, готовил почву для массовых поставок в больницы дезинфицирующих средств фирмы своего бизнес-партнера.

О Викторе Сирмане широкой общественности известно меньше. Точнее, о нем уже успели подзабыть. Сирман работал в команде Ирины Акимовой, которая разрабатывала медицинскую реформу при президенте Викторе Януковиче.

Какое-то время они был замминистра здравоохранения, а затем курировал направление "Новая жизнь" и занимался открытием перинатальных центров по стране.

До этого, при министре здравоохранения Поляченко, Сирман возглавлял Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток Минздрава. Он также является известным бизнесменом в сфере трансплантологии.

Его бизнес-партнером был двоюродный брат экс-нардепа Николая Мартыненко, который в правительстве Яценюка считался "смотрящим" за рядом отраслей, в том числе, фармрынком. И, якобы, влиял на госзакупки лекарств.

Сирмана также прочили еще при Порошенко в качестве преемника Александра Квиташвили. Но он тогда так и не прошел, и на несколько лет исчез из публичного пространства.

Как рассказал наш источник, Сирмана в Минздрав продвигает фармацевтическое лобби.

И, якобы, его кандидатуру, поддерживает глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий.

Но сам он эту информацию "Стране" не подтвердил, заявив, что "вообще не знает, кто такой Сирман".

Реформа или деньги

Если отставка Степанова все же состоится, то это будет иметь как минимум два важных последствия.

Во-первых, скорее всего, в таком случае реформа Супрун остановлена не будет.

"Страна" уже писала, что пока власти только делают заявления о том, что реформу нужно пересмотреть. Причем, эта риторика звучит уже больше месяца.

А когда будут конкретные шаги — неясно. Глава президентской фракции Давид Арахамия недавно заявил, что парламент заслушает министра здравоохранения после карантина, который, как известно, продлен до 22 июня.

Он, по словам Арахамии, должен рассказать как будут корректировать реформу, не останавливая ее. То есть, не похоже, что реформу собираются отменять. Не исключено, что власти передумали и под давлением МВФ, с которым как раз договаривались о кредите.

Но перед местными выборами запускать реформу власти не решаются, опасаясь социального взрыва в регионах. Поэтому с этим вопросом просто тянут. И смена министра как раз удобный способ отсрочить время. Якобы, новый глава Минздрава должен разобраться и сам сделать вывод — продолжать реформу или останавливать. Степанов же по этому поводу уже все сказал, и теперь все ждут конкретных действий по остановке медреформы, отсутствие которых настораживает медиков.

"Люди уже на взводе и массовые акции протеста останавливает только карантин. Если в ближайшее время проблема не решится, медики будут протестовать", - заявил глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

Во-вторых, начнется новый передел сфер влияния в здравоохранении.

Хотя денег на медицину у нас выделяют мало, они все же есть. Только по программе медицинских гарантий запланировано порядка 87 млрд. Кроме того, есть многомиллиардный коронавирусный фонд, на потребности медицины также будет направлена часть кредитного транша МВФ в 1,9 млрд. Такие суммы на кону воодушевили многих.

"Сейчас Степанова поджимают с одной стороны "соросята", а с другой наши фармбароны. Все хотят контролировать госзакупки, а Степанов, как человек коммерческий, и сам не против это делать. В этом реальная причина битвы за Минздрав, а медреформа — это уже второй вопрос", — говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.