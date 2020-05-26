Голосеевский районный суд Киева во вторник избрал меру пресечения бывшему начальнику сектора криминальной полиции Николаю Кузиву. Его подозревают в изнасиловании и нанесении побоев 26-летней женщине в городе Кагарлык Киевской области.

Как сообщает 24 канал, суд постановил заключить Кузива на 60 суток под стражу без права внесения залога.

Бывшего атошника обвиняют по статьям о пытках, изнасиловании и превышении служебных полномочий. В случае признания его вины Кузиву грозит до 8 лет лишения свободы.

Экс-полицейский своей вины не признает. Во время заседания суда он прятал свое лицо за листами бумаги.

Николай Кузив

35-летний Николай Кузив, теперь уже экс-начальник сектора криминальной полиции, имеет жену и двоих детей. Он родом из Львовской области, во время АТО служил в Мариуполе. В Facebook у Кузива есть фото в военной форме и с армейским оружием.

Также о нем упоминается на сайте мариупольской полиции. Там говорится, что он поехал воевать на Донбасс, где потом пошел работать в полицию начальником уголовного розыска Левобережного района Мариуполя.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о зверских пытках девушки в полиции Кагарлыка.

Мы сообщали о задержании Кузива и еще одного предполагаемого участника пыток - Сергея Сулимы. Сулиму суд тоже отправил под стражу на 60 суток без права внесения залога.