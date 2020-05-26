Почти половина всего газа, поставляемого в Украину, импортируется из Венгрии.

Об этом во вторник, 26 мая, написал глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"После запуска объединённой точки и виртуального реверса из Венгрии с 1 мая, это направление стало основным маршрутом поставки с долей практически в 50% от общего объема импорта", - отметил Макогон.

По его данным, на данный момент в Украину импортируется около 44 миллионов кубометров газа в сутки.

На втором после Венгрии месте по объемам поставок этого ресурса в Украину оказалась Словакия. При этом она долгое время была лидером импорта, однако доля Словакии сократилась до 34%. Как утверждает Макогон, в начале мая словацкий транзитер Eustream не предложил рынку новую услугу по транзиту газа из ЕС, хотя обещал это сделать.

В то же время, доля Польши в импорте газа увеличилась до 16%. Виртуальным реверсом поставляется больше половины общего объема.

"Уверен, что после запуска виртуальной точки на границе Польша-Украина это направление станет еще более интересным, но все зависит от того, какой будет установлен тариф с польской стороны", - подчеркнул глава Оператора ГТС.

Напомним, что котировки газа в Европе продолжают падать и достигли исторического минимума на прошлой неделе.

Ранее мы писали, что 22 мая спотовая цена на газ в Европе приблизилась к котировкам ресурса "на скважине" в РФ.