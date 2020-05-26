Куба анонсировала открытие курортов для зарубежных туристов, которых не будут отправлять на обязательный карантин для въезжающих в страну. Об этом сообщил советник по туризму посольства республики в РФ Хуан-Карлос Эскалона, передает "Интерфакс".

"Мы не будем держать людей 15 дней в карантине, это исключено. В первую очередь для зарубежных туристов откроются курорты на острове Кайо-Коко, так как это наиболее безопасные места", - сказал Эскалона во время онлайн-марафона "Вокруг света за 180 минут".

По его словам, сейчас на Кубе в целом безопасно, так как на острове осталось всего 223 больных коронавирусом, из них 218 болеют в легкой форме. Всего было зафиксировано около 1,1 тысячи случаев заражения.

"В каждом отеле будет работать медпункт с необходимым оборудованием. Врачи будут мерить температуру дважды в день, во время завтрака и ужина. Будут также приняты меры, чтобы на вечерних мероприятиях не собиралось очень много людей, это уменьшит вероятность заражения. Я знаю, что российские туристы очень любят анимацию на Кубе. Думаю, что анимация в отелях сохранится, но в другом формате - более камерные мероприятия на небольшое количество людей", - добавил советник.

Однако дата открытия Кубы для туристов пока не определена.

"Все спрашивают, когда остров откроется для туристов. Пока не могу сказать дату, так как это будет взаимное решение. Все считают, что в первую очередь должны прилететь на Кубу туристы из Канады и России. Я считаю, что осенью туризм уже точно запустится", - подчеркнул Эскалона.

Он рассказал, что за время отсутствия туристов из-за пандемии все отели Кубы провели ремонты, а пляжи прошли реконструкцию.

"На Варадеро идет восстановление песка, такая процедура проводится раз в 2-3 года: песок достают из моря в 200-300 м от берега, кладут на берег и пляж восстанавливается. В этом году было очень удобно это делать, так как на пляжах нет туристов", - сообщил Эскалона.

Ранее "Страна" писала о том, что в курортных отелях Украины готовятся к массовому сокращению персонала.

Также мы сообщали, что в Египте решились открыть курортный сезон, но пока только для граждан страны.