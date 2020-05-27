На пешем переходе "Шегини-Медика" на украинско-польской границе - ожидаемый коллапс.

За 10 дней после возобновления работы пешего очередь "на выход" только растет.

И хоть все пункты пропуска уже открыли для проезда, ежедневно "польские ворота" в "Шегинях" штурмуют тысяча-две украинцев, в основном заробитчан, которые направляются собирать клубнику.

Проход здесь - бесплатный, в то время как за проезд через автомобильные КПП перевозчики дерут по 50-100 долларов. И теперь большинство тех, кто не на машине, переметнулось на пеший.

Толпы на пешем стоят и днем, и ночью, а чтобы попасть в Польшу, нужно простоять минимум 5-6 часов. И не факт, что пропустят – поляки строго досматривают личные вещи пешеходов и проверяют документы.

Очередь в "Шегинях" в ночь на 26 мая. Фото: Татьяна Лесюк

По словам пограничников, сложилась такая тенденция, что в выходные больше людей заходят в Украину, а в будние дни – выходят.

Как рассказала нам пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Элжбета Пикор, за минувшие выходные пункт пропуска "Шегини-Медика" пересекли больше 4,5 тысяч человек (около 2,6 тысяч шли в Украину, и почти 2 тысячи - в Польшу).

"А в будни больше человек прибывают в Польшу", - говорит Пикор.

Украинцы жалуются на жесткий досмотр.

"Польские пограничники забирают по 5-10 человек группами, сразу на месте проверяют температуру и адрес прохождения карантина (только для тех, кто едет на работу). Когда заходишь внутрь, на сам паспортный контроль - проверяют багаж со стандартными вопросами: сигареты/алко/сало/мясо. Пограничники, кстати, попались очень неприятные, прикапывались ко всему, за малейшую ошибку отправляют в начало очереди. Адреса для карантина проверяют - звонят по номеру в указанному в приглашении, и спрашивают, действительно ли. Главное иметь при себе, естественно, паспорт и документ с доказательством того, что ты едешь туда не просто так, у кого-то это "засвядченье" с работы, у кого с учёбы, но главное - уверено подтвердить цель своей поездки. Так же, часто спрашивают про страховку, её тоже нужно иметь”, - делится львовянин Андрей Панас.

Василий Андрухович из Калуша Ивано-Франковской области рассказывает, что переходил Шегини в воскресенье, 24 мая, почти 6 часов, с обеда до восьми вечера.

"Людей было очень много. Спрашивают номер телефона, адрес обсервации, проверяют сумки. Лучше на пеший идти с утра, потому что с обеда перевозчики привозят людей", - рассказал нам Андрухович.

Публика в очереди на пешем - разношерстная, есть даже хипстеры. Но большинство едут к полякам собирать клубнику. Фото: Любовь Баник

Кстати, для сезонных рабочих частично отменили обязательный карантин.

"Те, кто приезжает, живет и работает отдельно от других и не выходит с территории хозяйства 14 дней", - рассказала нам заробитчанка Наталья Присяжнюк.

"Когда границу закрывали, все рванули в Украину. Теперь та же история, только в обратном направлении. Когда уже тех людей перестанут мучить. Большинство едут на поля на уборку урожая. Никто бы в ту Польшу не ехал, если бы дома можно было нормально заработать деньги", - говорит нам заробитчанка Ирина Якимчук.

"На пешем всегда очереди из-за заробитчан. А еще как возьмут с собой 3 кг сала, с 5 тушонок, закрасят самогон под компот, то на час один человек задерживает очередь", - делится Роман Подоляк из Судовой Вишни Львовской области.