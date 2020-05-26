В Голосеевском районном суде Киева арестовали сотрудника полиции из Кагарлыка Сергея Сулиму, который подозревается в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

Об этом сообщает hromadske во вторник, 26 мая.

Как отмечается, Сулима был взят под стажу без права внесения залога. У него есть 7-месячный ребенок на содержании.

Также сообщается, что адвокат внес ходатайство о закрытом заседании. Меру пресечения избрали в закрытом режиме. Сулима заявил, что не признает своей вины.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции.

Ранее "Страна" подробно писала о том, зачем копы задержали и изнасиловали девушку в Кагарлыке.