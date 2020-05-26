Рядом с рухнувшим на днях в залив Каховского водохранилища мостом под Никополем продолжают возводить понтонную переправу, по которой сможет проехать даже гражданский транспорт. Обустройство понтонного моста началось накануне, 25 мая, и ожидалось, что он будет открыт уже сегодня. Но работы затянулись и дату открытия пока точно не называют.

"Мост сегодня не откроют, так как много подготовительных работ. Нужно сделать съезды для моста, саму понтонную переправу, наверное, смонтируют до конца дня. Возможно, завтра мост откроют, но тут я уже не комментирую, потому что это зависит от служб, которые здесь работают", - рассказал "Стране" глава Никопольской госадминистрации Юрий Багно.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района рухнула секция Алексеевского моста. Вместе с ней в залив Каховского водохранилища провалилась фура с трубами, однако водитель не пострадал.

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