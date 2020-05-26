400 тысяч долларов из воровского "общака" сегодня изъяли киевские полицейские в ходе обысков у бывшего вора в законе Андрея Недзельского по кличке "Неделя". Об этом сообщала пресс-служба столичной Нацполиции.

Также правоохранители заочно сообщили подозрение в совершении убийства бывшему "вору в законе" Андрею Недзельскому."Страна" выяснила подробности обыска.

Как утверждает источник "Страны" из окружения Андрея Недзельского, во время обыска было изъято не 400 тысяч долларов, а гораздо больше. "Дом Недели брали настоящим штурмом, хотя его не было дома. Его сейчас вообще в Украине нет, он находится в Турции. Ворвались полицейские, взломали все двери. Дома было более полутора миллионов долларов, их изъяли. Но в итоге в протоколе фигурирует всего четыреста тысяч долларов. Куда делись остальные деньги, никто не знает. Все что изъято – вовсе не общак, а личные деньги Андрея Недзельского" - рассказал источник "Страны".

Скорее всего, судьба изъятых денег Андрея Недзельскогобудет похожа на аналогичный случай с покойным уже вором в законе по кличке Полтава – Владимиром Дрибным. В 2017 году у вора во время обыска также отняли более миллиона долларов, которые полицейские тут же объявили "общаком" - общей воровской кассой. Однако уже через несколько месяцев изъятые деньги вору вернули, так как адвокаты доказали в суде, что изъятое – личная собственность Владимира Дрибного.

Подозрение в убийстве Андрею Недзельскому объявлено по факту расстрела в 2009 году в Киеве криминального авторитета и компаньона Недели Александра Семенова. Якобы убитый Александр Семенов поссорился перед смертью с Неделей и угрожал рассказать на грядущей воровской сходке, которая должна была короновать Андрея Недзельского, что будущий вор присвоил деньги своих коллег по криминальному ремеслу. За что Семенов и был убит.

Впрочем, полицейские, которые знакомы с уголовным производством по факту убийства Александра Семенова, уверены, что обыски и заочное объявление подозрения Недели по этому делу не принесут никакого результата. А "атака" на вора была срежиссирована самим подозреваемым в сговоре с высокими чинами МВД.

"Дело по факту убийства Семенова на сегодняшний день не располагает прямыми доказательствами, что заказчиком был именно Неделя. Есть косвенные доказательства, но это развалится в любом суде. Идет сложная многоходовка по «легализации» Недели в Украине и развалу единственного уголовного производства против него. Неделю скоро могут задержать по запросу Украины, затем будет недолгий суд, в котором дело развалится. Неделя будет оправдан и получит законное право жить и заниматься бизнесом в Украине" - утверждает один из крупных чинов МВД.

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