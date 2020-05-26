В Киеве возле Михайловской площади прямо напротив отделения столичной Нацполиции выгуливают коз.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" во вторник, 26 мая.

Как видно на фото, животные мирно гуляют и ощипывают травку на газоне. Необычные для города звери привлекли внимание детей и прохожих, которые решили сделать несколько снимков себе на память.

Напомним, 23 мая Киевский зоопарк открылся после первой за 50 лет реконструкции. Как писала "Страна", открытие посетил и экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. Находясь в контактной зоне Богдан поссорился с козлом. Животное выхватило целый стакан с овощами у ребенка, который стоял близко к ограде, после чего Богдан схватил козла за ухо и заставил вернуть стакан ребенку. Затем экс-глава ОП щелкнул животному по уху со словами "Козлина ты дурная".

Отметим, что после этого против него захотели инициировать уголовное дело за жестокое обращение с животными.