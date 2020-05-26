Пытки и изнасилования в Кагарлыкском отделе полиции не являются основанием для отставки главы МВД Украины Арсена Авакова.

Об этом во вторник, 26 мая, в эфире телеканала "1+1" рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, журналист задал вопрос, планирует ли Аваков уйти в отставку после инцидента в Кагарлыке, на что Геращенко ответил: "Вы знаете, я считаю, что в этом случае такое решение будет необоснованным".

"Мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз повторю: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию", - сказал заместитель главы МВД.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая полицейские Кагарлыкского отдела в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали женщину. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему насилием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Комментарий Геращенко про отставку Авакова - с 05:55. Видео: 1+1

В результате инцидента в Кагарлыкской полиции началась переаттестация, которая продлится 2 месяца.

Ранее "Страна" писала о том, что произошло в отделении полиции, где жутким пыткам подверглась женщина.