Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит опровержение по каждому факту, озвученному генеральным прокурором Ириной Венедиктовой в сегодняшнем видеообращении, в котором она обвинила САП в бездействии и пригрозила реакцией со стороны Офиса генпрокурора. Об этом заявил глава антикоррупционного ведомства Назар Холодницкий, передает "Украинская правда".

"Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит официальную позицию опровержения по каждой секунде видео генпрокурора", - заявил Холодницкий.

По его словам, его ведомству необходимо некоторое время для сбора материала, чтобы опровергнуть сказанное генпрокурором по ряду уголовных производств. Холодницкий обещает дать ответ на каждое обвинение Венедиктовой.

Ранее "Страна" писала о том, что глава САП Холодницкий получил за март без малого 200 000 гривен зарплаты.

Также мы сообщали, что Холодницкий в прошлом году отдохнул на 142 000 гривен.