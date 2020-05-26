Во вторник, 26 мая, в Киеве водитель на внедорожнике вылетел на остановку, где в тот момент находились люди. В результате одного пострадавшего пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На улице Елены Телигы, неподалеку от АЗС Shell, есть остановка общественного транспорта. На ней находилось три человека, которые ждали транспорт. Именно в нее влетел на большой скорости водитель Hynadi", - говорится в сообщении.

В Киеве внедорожник влетел в остановку с людьми. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Уточняется, что в результате наезда одного пострадавшего пришлось срочно госпитализировать. Сам водитель рассказал, что его "подрезали", из-за чего ему пришлось выкручивать руль. Сейчас ситуацией заняты правоохранители.

Напомним, в Киеве на Южном мосту возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Там оборвалась часть накрывного покрытия.

Также "Страна" писала, что в воскресенье, 24 мая, во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии четыре человека погибли. Еще четверо госпитализированы с травмами разного уровня тяжести.