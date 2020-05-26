Суд оставил Грымчака под домашним арестом еще на два месяца
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) на два месяца продлил домашний арест бывшему замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку, который подозревается в вымогательстве взятки.
Об этом во вторник, 26 мая, написала пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook.
По словам представителей суда, сегодня состоялось подготовительное заседание по делу Грымчака и его возможного сообщника.
"Во время судебного заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила подозреваемому ексзаступнику министра меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в ночное время с 22:00 до 6:00 утра еще на 60 суток - до 25 июля 2020 включительно", - говорится в сообщении.
Кроме того подозреваемому продлили срок действия обязательств, согласно которым он обязан прибывать в суд по каждому вызову, воздерживаться от общения с обвиняемыми и свидетелями, сдать на хранение документы для выезда за границу, а также носить электронны браслет.
Аналогичные меры предприняты и по отношению к возможному сообщнику Грымчака.
"Рассмотрение данного уголовного производства по существу запланировано на 1 июня 2020 на 09:00", - говорится в сообщении.
Напомним, что 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали Юрия Грымчака и его помощника во время получения части взятки в размере 480 000 долларов. По данным НАБУ, в целом Грымчак и подельники требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений судьями Верховного суда.
Также мы писали, что 30 января этого года Грымчак был освобожден из-под стражи. Суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.