Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) на два месяца продлил домашний арест бывшему замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку, который подозревается в вымогательстве взятки.

Об этом во вторник, 26 мая, написала пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook.

По словам представителей суда, сегодня состоялось подготовительное заседание по делу Грымчака и его возможного сообщника.

"Во время судебного заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила подозреваемому ексзаступнику министра меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в ночное время с 22:00 до 6:00 утра еще на 60 суток - до 25 июля 2020 включительно", - говорится в сообщении.

Кроме того подозреваемому продлили срок действия обязательств, согласно которым он обязан прибывать в суд по каждому вызову, воздерживаться от общения с обвиняемыми и свидетелями, сдать на хранение документы для выезда за границу, а также носить электронны браслет.

Аналогичные меры предприняты и по отношению к возможному сообщнику Грымчака.

"Рассмотрение данного уголовного производства по существу запланировано на 1 июня 2020 на 09:00", - говорится в сообщении.

Напомним, что 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали Юрия Грымчака и его помощника во время получения части взятки в размере 480 000 долларов. По данным НАБУ, в целом Грымчак и подельники требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений судьями Верховного суда.

Также мы писали, что 30 января этого года Грымчак был освобожден из-под стражи. Суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.