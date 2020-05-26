Информация Государственного бюро расследований о том, что жене бывшего президента Украины Петра Порошенко Марине вручили повестку о вызове ее мужа на допрос в связи с делом о картинах, не соответствует действительности.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook.

"Лжецы из ГБР распускают слухи о вручении повестки супруге Петра Порошенко. Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не махать удостоверениями, а показать должным образом. Камер было много, каждый может убедиться. Никто ничего никому не вручал", - написал Головань.

Напомним, сегодня на 11:00 в ГБР был запланирован допрос экс-президента Петра Порошенко. Однако он на него не явился, назначив на то же время выставку своей коллекции картин, которые проходят по этому делу.

Отметим, что допрос должен был пройти по делу о 43 вывезенных из страны картинах. Согласно неофициальным данным, речь идет о полотнах русских мастеров, которые находились в частной коллекции президента, но покинули страну. Среди них работы Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова (в том числе "Русская красавица").

Ранее сообщалось, что сотрудники ГБР отправились на выставку картин, чтобы передать повестку Порошенко, но нашли только его супругу.