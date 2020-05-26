Переаттестация полицейских из Кагарлыкского отдела, которая назначена после зверского изнасилования женщины правоохранителями, продлится около двух месяцев.

Об этом рассказала пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Виталина Грохольская, передает "РБК-Украина".

"Кагарлыкское отделения полиции работает в штатном режиме, несмотря на то, что руководство отстранено от исполнения обязанностей. Личный состав выведен во внештат. Вместо отстраненного руководства назначен и.о. из числа работников управления полиции области. Будет продолжаться комплексное служебное расследование. Служебное расследование продолжается, по законодательству, месяц. Будет комплексно проведена аттестация всех работников личного состава Кагарлыкского отделение полиции. Конечно, переаттестация может длиться 2 месяца. Но это ни в коей мере не влияет на правоохранительную деятельность подразделения", - заявила Грохольская.

Она также добавила, что исполняющим обязанности главы Кагарлыкского отдела, после отстранения Сергея Панасенко, назначен Дмитрий Литвин.

"Сейчас он временно исполняющий начальника Кагарлыкского отдела полиции. Он вчера был назначен. А он, Дмитрий Литвин, находился и находится на основной должности - помощника начальника главного управления Нацполиции в Киевской области", - добавила она.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая полицейские Кагарлыкского отдела в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали женщину. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему насилием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Ранее "Страна" писала о том, что произошло в отделении полиции, где жутким пыткам подверглась женщина.