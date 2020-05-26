В 17 тысяч гривен обошлась женщине ночная прогулка по Одессе. Именно такой штраф ей ей теперь придется выплатить за то, что при себе у нее не было паспорта. Такое решение вынес на днях Приморский районный суд Одессы, признав, что одесситка нарушила введенные во время карантина правила, запрещающие находится в общественном месте без удостоверяющих личность документов. Также женщину обязали выплатить судебный сбор в пользу государства в размере 420,40 гривен. Об этом пишет "Судебная власть".

В решении суда говорится, что 28-летняя женщина "29 апреля 2020 года в 00:30 находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность, тем самым нарушила п.16 постановления КМУ № 255 от 02.04.2020 года".

"Совершение данного административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысяч гривен) и на должностных лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34-170 тысяч гривен).

Уточняется, что постановление можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения.

Ранее "Страна" писала о том, что в трех странах Европы на нарушения карантина выписали более двух миллионов штрафов.

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