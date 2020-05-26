По состоянию на вторник, 26 мая, официальное количество безработных в Украине достигло 506 тысячи человек. Всего за прошлую неделю работы лишились 19,6 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы занятости, передает "Интерфакс-Украина".

"За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилась. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс. чел., то за последнюю неделю - от 3 до 4 тысяч", - говорится в сообщении.

Уточняется, что год назад цифры были меньше на 67% меньше (202 тыс. человек).

Всего с начала карантина, утверждают чиновники, без работы остались 236 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, управление Гоструда в Ровенской области разъяснило, имеет ли право работник, уволившийся во время карантина по собственному желанию, получать пособие по безработице.

Ранее "Страна" информировала, что малый бизнес в Украине из-за карантина теряет до 75% выручки.