Сегодня в Киеве спецназ ГБР взяли штурмом художественный музей Ивана Гончара. Именно там экс-президент Петр Порошенко планировал экспонировать картины из своей частной коллекции.

Картины он накануне привез в музей вместо похода на допрос - по делу о незаконном перемещении через границу культурных ценностей. Этим бывший президент хотел показать, что никаких полотен из Украины не вывозил.

"Страна" ранее подробно писала о новом уголовном деле на Порошенко об этих 43 картинах. В их числе - полотна Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова. Порошенко проходит по делу как свидетель.

Однако пиар-ход с музеем обернулся совсем не тем, чего, наверное, ждал и сам бывший президент.

"Страна" разбирала новый скандал по делу о картинах. И выясняла, что о нем еще известно.

От допроса до музея

Дело о "картинах Порошенко" ГБР открыло на прошлой неделе. И сегодня бывший президент должен был явиться на допрос.

Однако его адвокаты заявили, что повестки экс-гарант лично в руки не получал. Поэтому к следователю сегодня не придет.

Параллельно унынию возле офиса Госбюро на улице Петлюры, в другой части Киева, на улице Лаврской, царило оживление. В художественный музей Гончара приехал недопрошенный Порошенко с женой. Они привезли в галерею картины своей домашней коллекции.

"Сегодня в Музее Ивана Гончара открывается выставка художественных работ из коллекции Петра и Марины Порошенко. После завершения карантина десятки тысяч поклонников искусства смогут ознакомиться с лучшими образцами мирового искусства из нашей коллекции, которую мы бережно собирали. Это было задолго до войны, мы хотели вернуть Украине и украинскому народу то, что принадлежит им по праву", - заявил бывший президент.

По словам Порошенко, идея экспонировать картины в музее принадлежит его супруге Марине, а музей Гончара принял эту коллекцию.

Отмечается, что на выставке представлены оригиналы таможенных деклараций 43 картин, их перечень и платежные поручения на оплату, сделанные с личного счета Порошенко после уплаты всех налогов государству.

Таможенные декларации в рамках - тоже музейные экспонаты

Казалось бы, Петр Алексеевич потроллил ГБР - и дело с концом. Однако все только начиналось. После стрима Порошенко десант Госбюро внезапно высадился у музея Гончара.

Сотрудники ГБР попытались получить доступ к картинам Порошенко, которые, по их словам, являются частью уголовного дела. Они приехали в музей в сопровождении спецназа и требовали открыть помещение, где находились культурные ценности.

За событиями наблюдали с десяток журналистов, собравшихся перед входом в музей. В самом начале спецназ находился в авто, по всей видимости, дожидаясь распоряжений от руководства.

Затем появился бусик спецназовцев в бронежилетах, которые направились к директору музея и начали требовать обеспечить допуск следователя к картинам. Однако музейное руководство отказало и потребовало решения суда.

Директор музея Петр Гончар в комментарии "Стране" заявил, что следователи ГБР требовали от него открыть комнату где находятся картины семьи Порошенко, но так как сам Порошенко, который является их владельцем, не разрешил этого сделать, он отказал следователям, после чего они уехали.

"Для размещения картин в музее Порошенко обратился 23 мая (то есть после публикации повестки - Ред.). На данный момент выставка не открыта, сегодня была только презентация, на основании чего я и отказал ГБР", - заявил директор музея.

"На презентации Порошенко представил картины таких художников как: Айвазовский, Малевич, Левитан, Коровин", - рассказал Гончар.

Однако следователь настаивал. Около 15:00 следователи ГБР в сопровождении спецназа зашли в помещение музея для проведения следственных действий. Они требовали от директора музея открыть комнату, где находятся картины принадлежащие Порошенко.

Директор музея стоял на своем: "Решение суда о проведении следственных действий мне никто не показывал", - заявлял он.

В свою очередь сотрудники музея шутили, что столько посетителей ещё никогда не было.

Как штурмовали галерею

Далее события разворачивались стремительно. Адвокат Порошенко Игорь Головань в телефонном разговоре с директором музея заявил, что для проведения следственных действий нужно решение суда, а так как сотрудники ГБР его не предъявляют, то пусть ломают двери музея или уезжают.

При этом поддержка Порошенко вызвала полицию, чтобы те разобрались, действительно ли это сотрудники ГБР, и что они здесь делают. Отметим, что полиция приехала только спустя 20 минут после вызова.

Один из сотрудников ГБР показал свое удостоверение патрульному, и полиция ретировалась.

К музею приехал сопредседатель фракции "Евросолидарности" в Раде Артур Герасимов, который заявил, что команду ГБР об уголовном преследовании Порошенко, дали в Офисе президента.

После непродолжительной дискуссии сотрудник ГБР сфотографировал входную дверь музея и кому-то отправил фото. Это было сигналом, что силовики будут взламывать дверь музея.

Во время взлома началась потасовка и драка. ГБР силой вошли в музей.

Еще один адвокат Порошенко Владимир Ефименко заявил, что следователи ГБР, перед тем как взломать двери в музей Гончара, не представилась и не предъявили решение суда о проведении следственных действий.

Директор музея Гончара также заявил о том, что хочет написать заявление в полицию по факту незаконного проникновения в музей. Также сотрудники ГБР не пропустили директора к месту проведения следственных действий, заявив ему, что там находится адвокат Порошенко.

Но как оказалось, адвоката Порошенко там нет. Также следователь запретил присутствовать на месте следственных действий Артуру Герасимову, как не имеющему отношения к делу.

Директор Музея Петр Гончар дает комментарий журналистам

На входных воротах музея появился замок и веревка, но двери остаются открытыми.

Позже стало известно, что ворота закрыли люди из поддержки Порошенко, которые считают, что картины будут вывозить из музея.

На вопрос, что будут делать народные депутаты, которые находятся на территории музея, если начнут вывозить картины, Артур Герасимов заявил: "Действовать в соответствии с законом". Сотрудники ведомства ничего не комментируют.

Около семи вечера сотрудники ГБР покинули музей без картин. А журналистов пустили в музей, чтобы посмотреть на коллекцию Порошенко. Там оказалось 44 картины. Правда, уже без таможенных деклараций: следствие увезло их на проверку. Сами же картины следователи не изъяли.

Среди полотен - та самая "Русская красавица" кисти Ильи Глазунова - картина, которая, как утверждалось ранее, входит в список 43-х, проходящих по этому делу.

Новое дело Порошенко. Все стало еще запутаннее

"Страна" уже рассказывала, какова может быть фабула "картинного дела" против экс-президента. Однако информации по нему по-прежнему очень мало. По крайней мере - официальной.

Напомним, ГБР на прошлой неделе сообщило, что расследует историю, при которой через украинский кордон незаконно перевезли 43 ценных картины. В каком направлении - власти не сообщили.

Следов этого скандала обнаружить в открытых источниках не удалось. Звучали разные предположения, каким боком известный коллекционер Порошенко вообще причастен к этой истории. В частности, еще два года назад нардеп Александр Онищенко заявлял, что президент мог перевозить антиквариат из Украины в свою испанскую виллу.

Правда, сегодня Порошенко показал, что у него все эти картины есть картины в Украине. И дал понять, что это те самые, на которые намекало ГБР (даже их количество примерно совпало). То есть речь в уголовном деле может идти и о ввозе картин в Украину.

Что даже логичнее - президент мог приобретать полотна на мировых аукционах и завозить в страну.

В итоге ведомство решило самолично, со взломом и драками, проверить, те ли это работы. Результаты этой проверки нам пока неизвестны.

Тем временем версии того, что происходит, ширятся.

Телеграм-канал "Шептун", который накануне публиковал список этих картин (включая показанную выше "Русскую красавицу"), рассказал предполагаемую фабулу дела.

"Все началось в 2005 году. Тогда Порошенко занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Одному провернуть такую сложную схему было бы нереально, поэтому Петр Алексеевич решил привлечь своих "офшорных коллег" - Олега Гладковского (Свинарчука), Игоря Кононенко и Сергея Зайцева. Последний одноклассник Порошенко и вице-президент компании Roshen. Вдобавок ко всему, эта троица – давние бизнес-партнеры. Так, например, Гладковский и Кононенко являются соучредителями Концерна "Укрпроминвест", который объединяет свыше 50 предприятий, в частности корпорацию Roshen и компанию Vernon holdings ltd. Последняя зарегистрирована на территории Британских Виргинских Островов, директором числится как раз Сергей Зайцев. Собственно, через этот офшор и осуществлялась вся махинация с картинами под чутким руководством Порошенко.

Гладковский был почетным консулом Республики Сейшельские острова в Украине с 1998 по 2015 год. Должность обеспечила ему дипломатическую неприкосновенность и возможность свободного въезда-выезда в большинство стран мира. Используя свой "почетный" статус, в 2006 году Гладковский поставил свою подпись в договоре между Консульством Сейшельских островов в Украине и Vernon holdings ltd, в котором указал, что ввезенные 42 картины – это дипломатический груз, предназначенный для Консульства. Далее Гладковский направил запрос в Киевскую региональную таможню относительно содействия в таможенном оформлении картин и отметил, что картины будут выставляться во время дипломатических встреч.

Интересно, что в том же 2006 году британская спецслужба по борьбе с преступностью задокументировала факт хищений картин через офшорную фирму и настаивала на проведении расследования. Однако следственные мероприятия так и не были начаты.

Спустя 7 лет, в августе 2013 года, Гладковский направил Зайцеву в Vernon holdings ltd официальное сообщение о том, что картины больше не будут выставляться во время дипломатических встреч. Тут стоит отметить, что информация о том, где хранились картины с 2006 по 2013 годы неизвестна.

Согласно имеющимся в нашем распоряжении документам, в сентябре 2013 года, Консульство Республики Сейшельские острова в Украине по просьбе Гладковского вывезло картины через компанию Vernon holdings ltd в Германию. Но были ли вывезены картины на самом деле на территорию ФРГ, нам точно неизвестно. При этом в качестве декларанта выступила компания ООО "Брокерская контора №777", а перевозчиком стала ООО "Сатурн-транс", конечным бенефициаром которой является давний друг и соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко. За финансовое урегулирование отвечало Консульство Сейшельских островов", - утверждает "Шептун".

Ни в ГБР, ни у Порошенко этой версии пока не подтвердили и не опровергли. Но в целом история с делом по картинам изначально очень странная.

1. Сообщение о вызове на допрос Порошенко появилось буквально через пару дней после возбуждения уголовного дела по госизмене после публикации его разговоров с Байденом. То есть, вызов на допрос по "картинному" делу в значительной степени перебило медийный эффект от разбирательства по Байденгейту.



2. О "картинном деле" неизвестно почти ничего. Кроме не очень подробных и не очень понятных сливов на ряде телеграм-каналов, информации ноль. В чем состав преступления? Какова фабула? Никто ничего внятно не говорит, что естественно, не добавляет очков следствию в медийном поле. Причем никто этот пробел восполнять не торопится.



3. Все это напоминает игру в поддавки с Порошенко, который действует активно – провел выставку картин вместо похода на допрос, везде говорит о своей невиновности, о каких-то документах. То есть от него по делу появляется куда больше информации, чем от следствия.



4. Появление спецназа ГБР в музее Гончара, возможно, вызвано банальным желанием Госбюро показать, что они не лохи какие-то и их не нужно троллить, устраивая выставки картин вместо похода на допрос. Но выглядит это каким-то бессмысленным действием, создающим еще одну хорошую картинку для Порошенко. Перебить этот эффект можно только одним образом – если ГБР изымет все эти картины, а суд наложит на них арест на время расследования. И они перекочуют в закрома родины. Тут по крайней мере будет проявлена какая-никакая решительность.



5. Но пока, повторимся, все это дело выглядит как попытка властей показать, что они "что-то делают с Порошенко", но при этом не трогать его по реально опасным делам вроде байденовского, хищений в "Укроборонпроме" или же посылки моряков через Керченский пролив. В таком случае это выглядит чистой воды бутафорией и попыткой имитировать активность против Порошенко.