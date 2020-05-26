В музее Гончара в Киеве сотрудник ГБР взломали двери, чтобы провести следственные действия по делу картин Петра Порошенко. Не обошлось без потасовки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Картины в музей для проведения выставки передал экс-президент. После этого в музей прибыли сотрудники ГБР для проведения следственных действий, но их не пускали без санкции суда. На место прибыла полиция, вызванная сторонниками Порошенко. А также депутат от Европейской солидарности Артур Герасимов.

Корреспондент "Страны" увидел, как сотрудник ГБР сфотографировал входную дверь музея и кому-то отправил фото. Вскоре после этого двери взломали. Произошла потасовка.

Директор музея Гончара заявил, что хочет написать заявление в полицию по факту незаконного проникновения сотрудниками ГБР в музей.

Директор музея Петр Гончар дает комментарии

Сотрудники ГБР не пропустили к месту проведения следственных действий директора музея Петра Гончара, заявив ему, что там находится адвокат Порошенко. Но как оказалось, адвоката Порошенко там нет.

Также следователь запретил присутствовать на месте следственных действий народному депутату ЕС Артуру Герасимову.

Напомним, что сегодня был назначен допрос Петра Порошенко в Госбюро расследований. Экс-президента вызвали по делу о 43 вывезенных из страны картинах.

Как выяснилось Порошенко привез коллекцию своих домашних картин в музей Ивана Гончара на выставку. Там он рассказал о повестке в ГБР - то есть был в курсе допроса, но не явился на него.

После этого сотрудники ГБР пытались попасть в музей для следственных действий, но их не пустили. А адвокат Порошенко заявил, что на это нужна санкция суда, так что пусть ломают двери.