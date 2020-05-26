Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что городская электричка возобновит свою работу вместе с другим железнодорожным транспортом в Украине с 1 июня.

Об этом он сказал во время брифинга, который транслировался в Facebook.

"Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении, в том числе и в городской электричке", - сказал мэр.

Также Кличко уточнил, что "Киевпастранс" заказал в "Укрзализныце" ремонт столичной электрички. Всего планируется отремонтировать 48 поездов.

Кличко анонсировал запуск электрички с 1 июня. Смотреть с 6:50. Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что железнодорожные поездки запустят уже на этой неделе. Аналогичная ситуация и с авиаперелетами внутри страны. Сперва запустят электрички, а потом поезда дальнего следования.

Также "Страна" писала, что киевская подземка, в понедельник, 25 мая, после двухмесячного простоя возобновила свою работу. Однако из-за продолжающейся эпидемии коронавируса ввели ряд требований.