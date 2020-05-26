Кабмин выделил 555 млн гривен на погашение долга перед украинскими аграриями за 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Минэкономики утвердило распределение средств в размере 555 млн грн между уполномоченными банками для перечисления их на текущие счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые приобрели технику и оборудование в октябре и ноябре 2019 года", - отметили в министерстве.

По данным ведомства, государство должно выплатить аграриям еще 9 млн гривен из общей суммы задолженности в 564 млн грн. Утверждение этой выплаты состоится уже в ближайшее время. Деньги получат 4 102 агрария, которые за указанный период приобрели 14 756 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн.

В министерстве отметили, что от финансирования программы в 2020 году ждут увеличения объемов реализации отечественной техники и оборудования на 15% и поступления около 2,34 млрд грн налогов и сборов от участников программы и смежных производств, из которых более 550 млн грн - налоги на фонд оплаты труда.

Напомним, что из-за изменения климата в этом году украинские аграрии переживают не лучшие времена.

Так, только в Одесской области из-за засухи была потеряна почти треть урожая озимых культур.