Во время карантина работодатели начали платить своим подчиненным на 20-30% меньше. Более того, планируется еще одно сокращение на 35% в ближайшие месяца.

Об этом свидетельствуют данные опроса, передает KPMG.

Так, из-за карантина 8% компаний были вынуждены сократить персонал. Еще 21% опрошенных планирует сделать это в ближайшее время. Остальные 71% сохранили докарантинный показатель трудоустроенных.

В то же время 65% компаний намерены оставить размер заработных плат сотрудников на прежнем уровне.

На удаленную работу своих сотрудников перевели 96% компаний. Остальные 4% указали, что перейти на такую систему работы им мешает специфика занятости.

Напомним, компания Active Group провела исследование, которое показало, что украинцы больше поправлялись на карантине, нежели худели. Всего вес набрали 38% граждан, а похудели - всего 6,5%.

Также "Страна" рассказывала, что из-за потери источников стабильного дохода во время коронавирусного карантина, украинцам приходилось одалживать деньги.