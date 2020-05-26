В первый день работы киевского метро после снятия карантинных ограничений услугами подземки воспользовались 310 тысяч пассажиров, это в 4,38 раза меньше, чем среднесуточный показатель в прошлом году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, сообщается, что среднесуточный показатель пассажироперевозок в Киевском метрополитене за 2019 год составил 1,36 млн пассажиров. А всего за год было перевезено 495,3 млн пассажиров.

Между тем, в Киевской городской государственной администрации сообщили, что за первый день работы после двухмесячного простоя киевская подземка обслужила 310 тысяч пассажиров.

Напомним, в один день с Киевом метро запустили также в Харькове и Днепре. Как сообщалось ранее, подземка Киева и Харькова во время карантина получили убыток в 780 миллионов гривен.

Кроме того, мы писали о том, что несмотря на запуск метрополитена, Киев периодически продолжает стоять в пробках.

Впрочем, как сообщала "Страна", в метро Киева на второй день работы увеличилось число пассажиров.