КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе предварительно останутся закрытыми до 22 июня включительно. Об этом заявил директор департамента гражданской защиты, мобилизации и оборонной работы Донецкой областной госадминистрации Игорь Бойко во время брифинга.

"Командующий Объединенных сил выдал приказ, что запрет на пересечение будет действовать до 23 часов 59 минут 22 июня, если в течение этого времени не будет других указаний" - заявил Бойко.

Напомним, что, несмотря на призывы ООН, Владимир Зеленский отказался открывать пункты пропуска на Донбассе. По его словам, сроки их открытия привязаны к карантину в стране, веденному из-за коронавируса.

Также мы писали, что пункты пропуска в аннексированный Крым не откроют до 22 июня.