24 обыска провели правоохранители у подозреваемых по делу о незаконной вырубке леса. Следственные действия проводили у жителей поселка Цумань в Киверцевском районе Волынской области. У фигурантов дела изъяли холодное и огнестрельное оружие, патроны, маски, радиостанции, транспортное средство и значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета. Об этом сообщается на сайте МВД.

"Речь идет о лицах, вероятно, причастных к незаконной вырубке и перевозке леса, а также поджога автомобиля на территории лесхоза. Один из подозреваемых был задержан в селе Дерно, хотя должен был находиться в Цумани, поскольку находится под обязательством не покидать место жительства. Сейчас его доставили в ГУНП в Волынской области для проведения следственных действий и решения вопроса о возможном изменении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Местная полиция уточнила, что к обыскам привлекали сотрудников уголовного розыска, следователей, представителей управления стратегических расследований, роту полиции особого назначения и бойцов волынского КОРДа.

Также, в рамках проведения следственных действий, на автодороге в селе Дерно сотрудники полиции задержали микроавтобус Mercedes, водитель которого перевозил лесодревесину породы дуб без документов. Проверяется информация о его причастности к незаконной вырубке и перевозке леса.

Напомним, Кабмин ведет обязательный электронный учет древесины до 1 ноября, согласно указу Зеленского.

Ранее "Страна" писала о том, что суд разрешил вырубить лес под Берлином ради постройки первого в Европе завода Tesla.